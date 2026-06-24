破産手続き中のみんなでつくる党（旧政治家女子４８党）の破産者代表者である大津綾香氏が破産管財人から２０００万円の損害賠償を求められた訴訟の第３回口頭弁論が２４日、東京地裁（一場康宏裁判長）で開かれ、大津氏側が和解に応じる意向を示した。大津氏は２０２４年に債権者による破産申し立て後に自身が代表を務める「おおつあやか後援会」に２０００万円を移動させた。破産管財人は既に後援会に対する２０００万円の否