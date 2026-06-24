ワールドカップ各国のカタチ――現代戦術と代表チームの葛藤VOL.2：アルゼンチン世界のサッカーは、ポジショナルプレーの普及によるビルドアップの進歩と、それに伴うハイプレスの普及で、全員守備が必須な時代に突入しようとしている。しかし、ワールドカップを戦う代表チームは、それぞれ特別な国民的スターを抱えているために、全員守備に舵を切れない事情がある。ひとりのスターを残りのフィールドプレーヤーで支える「