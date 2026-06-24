２４日に今季限りの現役引退を表明したカーリング女子のフォルティウスでスキップを務めた吉村紗也香（３４）が、同期の選手たちにエールを送った。カーリング黄金世代と言われる１９９１年度生まれの吉村は、ロコ・ソラーレのスキップ・藤沢五月、セカンド・鈴木夕湖、フォルティウスのサード・小野寺佳歩と同級生。いずれも聖地の北海道・北見市で生まれ育ち、長きにわたってカーリング界を盛り上げてきた。吉村は幼少期か