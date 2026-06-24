?韓国のイチロー?の打棒復活に母国メディアも大興奮だ。ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手（李政厚＝２７）は２３日（日本時間２４日）、本拠地アスレチックス戦に「５番・右翼」で出場。２回に先制の５号ソロを放つと４回にも遊撃内野安打をマークした。３打数２安打１打点１盗塁の成績で３―１での勝利に貢献。打率は３割３分１厘まで上昇しマーリンズのロペス（３割３分７厘）に次ぐナ・リーグ２位をガッチリとキープした。