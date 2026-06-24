【モデルプレス＝2026/06/24】ガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）の本田仁美（HITOMI）が6月22日、自身のInstagramを更新。白のオフショルダードレス姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】24歳K-POP日本人メン「とにかく美しい」透明美肌際立つオフショル衣装姿◆本田仁美、白ドレス姿で美デコルテ披露本田は韓国語で「SEOUL MUSIC AWARDS」とつづり、白のハートやアヒルの絵文字等とともに写真を多数投稿。美しい