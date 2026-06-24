【モデルプレス＝2026/06/24】ジェラート ピケ カフェ（以下ピケカフェ）は、PEANUTS（ピーナッツ）とのコラボレーション第2弾となる【PEANUTS meets GELATO PIQUE CAFE】を2026年7月2日（木）〜8月6日（木）の期間展開。スヌーピーと仲間たちがモチーフの愛らしいスイーツやドリンクが展開される。【写真】ジェラピケカフェ×PEANUTS第2弾ラインナップ◆ジェラピケカフェでPEANUTSコラボ再びコラボレーション第2弾では、ピケカフ