BOYNEXTDOORが、キャリアハイを更新した。6月23日（現地時間）、米ビルボードの最新チャート（6月27日付）によると、BOYNEXTDOORの1stフルアルバム『HOME』が、「Billboard 200」で16位を記録した。【写真】ジェヒョン、深夜の東京お散歩SHOTこれは前作『The Action』よりも24ランク上昇した順位で、BOYNEXTDOORの急速な人気上昇を証明している。（写真提供＝KOZエンターテインメント）BOYNEXTDOORは、これまでリリースしたすべて