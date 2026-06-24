ジョイフルは、6月26日(金)15時から6月29日(月)15時までの4日間限定で、「ジョイフル公式アプリ」会員を対象とした「キッズメニュー半額キャンペーン」を実施する。期間中は、対象のキッズメニュー5品を何度でも半額で利用できるアプリ限定クーポンを配信。新たにアプリをインストールした人も対象となる。子育て世帯の家計負担軽減を目的とした企画で、過去開催時にも好評だったキャンペーンとして展開する。キッズハンバーグプレ