あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「転生したらスライムだった件」の略語は？「転生したらスライムだった件」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字の言葉です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「転スラ」でした！転スラとは、WEB小説投稿サイト「小説家になろう」で連載されてい