◆パ・リーグ日本ハム７―４ロッテ（２４日・エスコンフィールド）パ・リーグ５位のロッテは日本ハム戦（エスコン）で敗れ、２連敗で３３勝３３敗２分けとなって貯金がなくなり、勝率５割に逆戻りとなった。先発したのは右腕の河村説人（ときと）投手（２９）。今季初勝利を狙って４月１０日の西武戦（大宮）以来７５日ぶりにマウンドに上がったが、地元北海道でホロ苦投球となった。初回は先頭の水谷に左前安打を許すと