◆女子プロゴルフツアーアース・モンダミンカップ練習日（２４日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）国内ツアー史上最高となる賞金総額４億円大会が２５日に幕を開ける。昨年から１億円増。優勝賞金は５４００万円から７２００万円にアップした。昨季年間女王で大会連覇が懸かる佐久間朱莉（大東建託）は２４日、アウト９ホールを回り調整。高額賞金に「そこまで気にするタイプではないけど、ラッキーだ