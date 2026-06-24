【一番くじ ウルトラマン 60th Anniversary】 店頭販売：7月24日より順次発売予定 オンライン販売：7月15日17時より販売開始予定 価格：1回900円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ウルトラマン 60th Anniversary」の全ラインナップを公開した。発売は7月24日に店頭販売を予定し、オンライン販売は7月15日17時を予定している。価格は1回900円。