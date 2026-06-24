40代になると、「目を大きく見せたい」と思いしていたメイクが、なんだか疲れて見える、目元だけ浮いて見える、かえって老け込んで見えるといったことがあります。それもそのはず。40代になると、色の選び方やアイラインの描き方によっては、“デカ目”どころか、疲労感や古さが強調されてしまうことも。今回は、40代が注意したい、疲れて見えるアイメイクの特徴を紹介します。◆【疲れて見える?】締め色を広範囲に入れる、しっか