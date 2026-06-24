◆パ・リーグ日本ハム７―４ロッテ（２４日・エスコンフィールド）日本ハムは投打がかみ合い、連勝で貯金を今季最多タイの８とした。初回から２、１、２、２、２、１、２、１で毎回安打。２３日のロッテ戦も１〜８回で安打をマークしており、２５年ＤｅＮＡ（９月３０日、１０月１日）以来となる２試合連続毎回安打となった。２試合連続の毎回安打はプロ野球２３度目のタイ記録。日本ハムとしては００年（８月２４日オリック