ホテルや旅館で、客室から大浴場へ向かう時――。中身が見えにくいサブバッグがあると、プライバシーが守られて安心ですよね。さらに欲を言うなら、安定感があって中身の出し入れがスムーズだと、脱衣所でもたつかずに済んで快適。入浴後は、濡れたシャンプーボトルやタオルをパッとしまえて、水切れがいいとなお助かります。そんな“見えすぎない”、“自立する”、“水が切れる”という3つのポイントを叶えてくれるのが、無
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