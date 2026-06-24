Ｊ１千葉は２４日、川崎からＦＷエリソンが完全移籍で加入することが決まったと発表した。エリソンはブラジル、サンパウロFCから２４年に川崎に加入し、Ｊ通算５４試合出場で１９得点を記録した。半年間の特別大会、百年構想リーグでは１５試合に出場し、７得点を決めた。百年構想リーグ最下位に終わった千葉にとって、待望の得点源が加入した。エリソンはクラブを通じて「ジェフのユニフォームを着てプレーできることをとて