NPB(日本野球機構)は24日の公示を発表。広島は常廣羽也斗投手を登録抹消しました。常廣投手は今季5試合に登板し防御率0.00です。20日に1軍昇格すると、前日23日の巨人戦では4点ビハインドの8回表から登板。キャベッジ選手から三振を奪うなど1イニングを無失点で抑えていました。ファームでは12試合登板で防御率2.25、2セーブを記録しています。なおチームはこの日巨人とのカード2戦目が予定されていましたが、「雨天のため中止」と