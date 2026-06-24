日本野球機構(NPB)は24日の公示を発表。巨人は佐々木俊輔選手を登録抹消しました。佐々木選手は、今季59試合に出場し、打率.242、5本塁打、16打点の成績。6月の打率は.226にとどまっていることなどから、交流戦明けは先発出場がなく、2軍再調整となりました。