お笑いコンビ「令和ロマン」高比良くるま（31）が23日深夜に放送されたテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45）に出演。食事の割り勘問題について語った。この日のゲスト「紅しょうが」熊元プロレスの“ひっかかること”として「男女の財布出す出さない問題」をテーマにトーク。三谷紬アナの「永野さんは女性とご飯行ったときどうしてるんですか？」という問いかけにMCの永野が「僕は例外というか…