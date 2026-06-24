◇出場選手登録【ソフトバンク】大竹風雅投手（中継ぎ強化）【日本ハム】加藤貴之投手（先発要員）【オリックス】田嶋大樹投手（先発要員）【ロッテ】河村説人投手（先発要員）【中日】桜井頼之介投手（先発要員）◇同抹消【ソフトバンク】石塚綜一郎捕手（下顎骨骨折）【西武】岩城颯空投手（再調整）、浜屋将太投手（再調整）【DeNA】入江大生投手（再調整）【巨人】佐々木俊輔外野手（再調整）【広島】常広羽也斗投手（再調