ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）が２４日に都内で開いた定時株主総会で、孫正義会長兼社長は東京電力ホールディングス（ＨＤ）との提携の狙いについて株主から問われ「もし東電が我々のグループに入れば、電力を増やし、ＡＩ（人工知能）データセンターを日本に持ってきたい」と表明した。孫氏が東電ＨＤとの提携について公の場で発言するのは初めて。東電ＨＤは福島第一原子力発電所事故に伴う廃炉費用の捻出などに向け、外部