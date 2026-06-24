平成20年、大阪で一台の自動車から31歳の男性Aさんの遺体が発見された。彼の死の背後には、二股トラブルの末に彼を絶望へと追いやった男女の存在があった。これは、愛と裏切り、そして復讐が絡み合った冷酷な事件の記録である。写真はイメージ©getty被害者のAさん（当時31）は、バツイチで2人の子どもを育てるB子に心酔し、彼女に生活費を渡すために万引きにまで手を染めていた。しかし、その金はB子が二股交際していた