お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄（50）が24日、自身のXを更新。大物アーティストの新曲を絶賛した。シンガー・ソングライター宇多田ヒカルは24日、自身のXを更新し「『パッパパラダイス』のEPが配信とヴァイナルでリリースされましたみなさん、もう、聴いて頂けましたでしょうか、パッパパラダイスfeat.甲本ヒロトまさか歌ってもらえて、ほぼ一発撮りの魔法みたいな最高なMVも作れて、対談もできて、夢のようでした。ヒロト