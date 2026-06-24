スマホ時代に生まれた「新しいベースグレード」日産は2026年6月17日、コンパクトSUV「キックス」を6年ぶりに全面刷新（フルモデルチェンジ）しました。2代目となる新型キックスは、デザインやパワートレインを一新し話題となっています。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが300万円切りの日産「新型“5人乗り”コンパクトSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）なかでも、もっともベーシックな「X シンプルパッケージ（以