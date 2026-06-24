17日夕方、広島市東区の市道で、道路を横断していた男性が原付バイクにはねられる事故があり、男性が意識不明の重体となっています。 警察によりますと、17日午後6時ごろ、東区中山東の市道で「バイクと歩行者の事故があった」と、近くにいた人から通報がありました。 この事故で、道路を横断していた63歳の男性が病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。一方、原付バイクを運転していた68歳の男性にけがはありませんで