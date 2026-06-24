カーリング女子・フォルティウスに所属し、ミラノ・コルティナオリンピックに出場した吉村紗也香選手が、先ほど現役引退を発表しました。吉村紗也香選手は所属するフォルティウスのホームページなどで、「２０２５ー２０２６シーズンをもちまして、現役を引退する決断をいたしました」「子ども、家族の時間を大事にしたいという気持ちが大きくなってきた」などとコメントを発表しました。吉村選手は