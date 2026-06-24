女優の剛力彩芽が自身のインスタグラムを更新。ウェブマガジンの取材の際にゴルフ場で撮影した3枚の写真を投稿した。【写真】水色のトップスに白のロングパンツ、爽やかコーデの剛力彩芽25歳のときからゴルフを始めたという剛力は、昨年、本間ゴルフのブランドアンバサダーに就任。酒田市にある工場見学にも出かけている。そして現在は店でフィッティングをしてもらったクラブに、パーシモンヘッドの特製パターを愛用している。投