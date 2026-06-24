特殊詐欺の被害が福井県内でも後を絶たない。５月、警察官や検察官をかたる詐欺グループから現金５６８万円をだまし取られた、県内在住の３０歳代会社員男性が読売新聞の取材に応じた。「一度、信じてしまうと、うその世界から抜け出せない。最初の時点で詐欺だと気付いていれば」と後悔し、巧妙な手口を証言した。（加藤優衣）５月１２日、男性のスマートフォンが鳴り、クレジットカード会社の社員を名乗る男から「カードの利