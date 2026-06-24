国立循環器病研究センター（大阪府吹田市）は、心臓移植を受けた患者から摘出された心臓の一部の組織を活用し、別の患者に移植する臨床研究を始めたと発表した。重い心臓病の患者から摘出された心臓はこれまで治療に使われてこなかった。今回活用するのは、血液の逆流を防ぐ心臓弁。うまく働かず、心機能が低下する心臓弁膜症などの治療として行う。重症の場合、牛などの生体組織やカーボンなどを用いた人工弁が主に使われて