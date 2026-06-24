台風7号（メーカラー）は、24日午後3時点で、強い勢力で沖縄の南にあり、ゆっくりとしたスピードで北に向かっています。中心気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35m、最大瞬間風速は50mとなっています。半径75km内が風速25m以上の暴風域、280km内が風速15m以上の強風域です。 ＜画像で確認する＞ダブル台風の進路図や雨の様子など その後、日本列島に沿うように進んだあと、28日には日本の東で温帯