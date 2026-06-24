福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は以下のとおりです。 福岡県25日未明から朝にかけて佐賀県25日未明から朝にかけて長崎県25日未明から朝にかけて大分県25日明け方から昼前にかけて熊本県25日明け方から昼前にかけて