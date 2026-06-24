「ミュトス」などの新型AIが金融システムにとって脅威となるなか、グーグルの親会社が開発する新型AIモデルが3メガバンクに提供されることになりました。「ミュトス」などの新型AIはシステムの弱点を突く能力が高く、悪用されれば送金トラブルなど重大な影響を及ぼすと懸念されています。こうしたなか、グーグルの親会社の幹部が来日し、片山金融担当大臣と面会しました。片山大臣は会談後、グーグルの親会社はAIでシステムの弱点