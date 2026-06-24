地域に書店が一つもない「無書店自治体」が全国で増える中、書店の開業支援に乗り出す自治体がある。開店費用を助成したり、開業に必要なノウハウを伝授する講座を開いたりするなど、まちづくりに欠かせない生活インフラ（社会基盤）として書店の確保に知恵を絞っている。（松江支局佐藤祐理）島根・大田「無書店自治体のモデルに」世界文化遺産・石見銀山遺跡がある島根県大田市のショッピングセンター「イオンタウン大田」