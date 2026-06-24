東京・北区で起きた小学校の火事で、火元となった音楽準備室で女性教師が洗濯物を乾かしていたという趣旨の話をしていることが分かりました。【映像】消火活動の様子（実際の映像）19日に発生した北区の滝野川第三小学校の火事では、200平方メートルほどが焼け、11人がけがをしました。その後の警視庁への取材で、音楽を担当している女性教師が、火元である音楽準備室でサーキュレーターを使って洗濯物を乾かしていたという