署名提出のため大阪地裁に向かう被害を訴えている女性（左から2人目）ら＝24日午前、大阪市元大阪地検検事正の北川健太郎被告（66）が元部下への準強制性交罪に問われた事件で、被害を訴えている女性が24日、被告への厳正な処罰を求めるオンライン署名12万9027筆を大阪地裁に提出した。被告は2024年の初公判で起訴内容を認めたがその後無罪主張に転じ、公判が中断している。女性は地裁に対し、速やかに再開するよう求めた。女