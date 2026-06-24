公正取引委員会の銘板＝東京都港区業務委託したフリーランスに対し、必要な資材のコスト上昇分を報酬に十分反映しなかったとして、公正取引委員会は24日、家電小売業ベイシア電器（前橋市）のフリーランス法違反（買いたたき）を認定し、再発防止を求め勧告した。公取委によると、ベイシア電器は2024年11月〜25年12月、エアコン設置工事などを委託したフリーランス10人に対し、銅や塩化ビニールなどの高騰により配線や配管のコ