公益財団法人「日本漢字能力検定協会」が１年の世相を表す漢字を募集し、清水寺で発表する「今年の漢字」。昨年に３０年の節目を迎えた恒例行事は、協会に再就職した一人の職員の思いつきから始まった。８０歳を超えた今も現役を続け、周囲から「墨爺（すみじい）」との愛称で親しまれる職員は「こんなに続くとは思わなかった。漢字に関心を持ち、応募してくれる人たちのおかげ」と感謝の言葉を口にする。（清水美穂）同協会の