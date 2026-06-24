日本野球機構(NPB)は24日の公示を発表。ソフトバンクは前日に危険球を受けた石塚綜一郎選手が登録抹消となり、大竹風雅投手が1軍登録されました。石塚選手は23日のオリックス戦に9回表から守備で出場。その裏、9回裏2アウトの場面で打席が回ってきます。その打席の4球目でオリックスのマチャド投手が投じた156キロのストレートが石塚選手の左頬付近を直撃。石塚選手はその場に倒れると、起き上がることはできず、担架で運び出され