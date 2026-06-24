DJIは6月23日、ポケットジンバルカメラの新製品「Osmo Pocket 4P」のティザー映像を公開し、6月29日21時（日本時間）に日本で正式発表および発売すると公表した。Osmo Pocketシリーズとして初めてデュアルカメラシステムを搭載した「デュアルレンズ シネマティック ポケットジンバルカメラ」となる。Osmo Pocket 4Pのティザー画像。クラシックブラックとパールホワイトの2色を展開するティザー映像では、カラーバリエーションとし