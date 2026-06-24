人身事故の影響で運転を見合わせていた豊橋付近の名鉄、JRは運転を再開しました。 名鉄名古屋本線の豊橋～伊奈（上下）は、午後3時44分に運転を再開しました。 JR東海道線の豊橋～蒲郡（上下）は、午後3時8分に運転を再開しました。 JR飯田線の豊橋～豊川（上下）は、午後3時28分に運転を再開しました。