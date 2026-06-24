【モデルプレス＝2026/06/24】NCT（エヌシーティー）からの離脱を発表したマーク（MARK）が、6月24日までに自身のInstagramを更新。テヨン（TAEYONG）がコメントを残し、話題を集めている。【写真】NCT離脱発表 マークの直筆手紙◆マークの投稿にテヨンがコメント公園でスケートボードを満喫するオフショットを投稿したマーク。するとこの投稿にテヨンが「元気そうで良かった」とコメント。マークはテヨンがリーダーを務めるグロー