すぱすぱ×週プレ グラジャパ！『新時代クイーン誕生プロジェクト』＼グランプリはNetflixで話題のあのコ／ 『新時代クイーン誕生プロジェクト』結果発表！グランプリAMO、審査員特別賞ANNAに決定！ 六本木のエンタメショークラブ「Super Spark TOKYO（通称：すぱすぱ）」と、『週刊プレイボーイ』の公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」による共同オーディション『新時代クイーン誕