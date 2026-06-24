ドル円は狭いレンジでの推移＝東京為替概況 ドル円は狭いレンジでもみ合いに終始した。午前中は161.50－161.64円レンジ。午後に入って少し買いが出たが161.69円までと、20銭にも満たないレンジでの推移となっている。米国の利上げ期待を受けたドル高が支えとなった。一方で介入警戒感が上値を抑えており、上下ともに動きにくい。市場全体ではドル高円高になっており、ドル円はドル買いと円買いが交錯する形となっ