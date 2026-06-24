【これからの見通し】ドル高継続へ、株式市場は米半導体企業決算待ちに このところ、ドル高圧力が継続している。直近の米FOMCでメンバー金利見通しが年内1回の利下げから1回の「利上げ」へと転換したことが主因となっている。中東情勢はまだ不透明感をはらんでいるものの、60日間の停戦合意がなされたことで原油が軟調に推移するなど、総じて市場材料としては落ち着いたものとなっている。ドル高の主役が有事ドル買いか