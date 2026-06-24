植田日銀総裁 経済は伸び率縮小しつつも緩やかな成長続ける 景気、中東情勢の影響で一部に弱めの動き見られるが、緩やかに回復している 基調物価は徐々に高まっていき、今年度後半から来年度にかけ物価目標とおおむね整合的な水準になる 経済・物価・金融情勢に応じて引き続き政策金利引き上げ 基調物価は2％に近づいている 政策調整のタイミングやペース、経済・物価の中心見通しの実現確度やリスクを点検しながら