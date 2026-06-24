Netflixは、フランスで開催中の「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」にて実施されたNetflixスタジオ・フォーカスのパネルで、今後配信を控える新作アニメーション作品の新情報・素材を一挙に公開した。 「フールナイト」のアニメ化決定と世界独占配信を発表したほか、「二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-」「THE RIBBON HERO リボンヒーロー」「THE ONE PIECE」など