女優の天海祐希が２４日、都内で行われた「セブン―イレブンの日」（７月１〜１１日）発表会に出席し、ＣＭ撮影の思い出を振り返った。涼しげな白のワンピース姿で登場した天海。同社のＣＭでは、５月３１日をもって活動終了した「嵐」のメンバーで俳優の相葉雅紀、櫻井翔と共演している。２人との撮影のエピソードについて「相葉さん、櫻井さんとご一緒するチャンスがなかなかなくて、やっとご一緒できた時がラストコンサート