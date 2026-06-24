女優の天海祐希が２４日、都内で行われた「セブンーイレブンの日」（７月１〜１１日）発表会に出席した。涼しげな白のワンピース姿で登場した天海。「セブンーイレブンの日」に向けて「私もセブンーイレブンに行くときは毎回ワクワクしていますが、さらにワクワクできるということですね、社長？楽しみです」と話した。セブンプレミアム「金のシリーズ」がお気に入り。「お稽古やお仕事が遅くなったときにはどんぶりにご飯を入