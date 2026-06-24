LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボレーション楽曲「ICONIC BY MISTAKE」が、23日に発表された米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」（6月27日付）で38位にランクインした。今年「Hot 100」にチャートインしたK-POPガールグループの楽曲としては最高順位となった。【動画】LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYE「ICONIC BY MISTAKE」ミュージックビデオ「ICONIC BY MISTAKE」は、強烈なビートと中毒性の高いサビが印象