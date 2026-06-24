女子ゴルフのアース・モンダミンカップはあす25日に千葉県・カメリアヒルズカントリークラブ（6699ヤード、パー72）で開幕する。前週、今季初の予選落ちを喫した佐久間朱莉（23＝大東建託）は、米国で開催されているメジャーの全米女子プロ選手権を回避し、ディングチャンピオンとして大会連覇に挑む。「連覇を狙えるのは私だけなのでしっかり狙っていきたい」海外遠征からの連戦などで気づかないうちに疲れがたまり、いつ